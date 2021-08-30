وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن 'أنهار الديك' من سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

وقال شهود عيان إن عشرات النشطاء الفلسطينيين شاركوا في المظاهرة أمام السجن، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلة "أنهار" والنساء المعتقلات كافة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها: "يا أنهار لا تهتزي، كلك كرامة وعزة"، و" من حقي أن أنجب طفلي وأنا حُرّة"، بحسب شهود العيان.

وقالت الفنانة التشكيلية الفلسطينية رنا بشارة، خلال مشاركتها في المظاهرة، للأناضول، إنه يوجد "أكثر من 35 أسيرة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، بينهن أمهات".

وأضافت: "أنهار الديك، التي لديها طفل وعلى وشك أن تنجب آخر، (معتقلة) في ظروف غير معروفة، لذا نحن اليوم وقفنا لنصرخ في وجه الاحتلال، ونرفع صوت هذه الأم الفلسطينية، التي تعاني في الداخل".

وقدمت "رنا" عملا فنيا استخدمت فيه أسلاكا شائكة وقطع ملابس ومستلزمات لأطفال حديثي الولادة، للتعبير عن الرفض لاستمرار إسرائيل في اعتقال الأم "أنهار الديك".

وفي 25 أغسطس/ آب الجاري، وجهت "أنهار" رسالة إلى عائلتها تضمنت مناشدة لأحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل لإفراج عنها لتتمكن من وضع جنينها خارج أسوار السجون الإسرائيلية.

و"أنهار الديك" تنحدر من بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهي معتقلة منذ خمسة شهور؛ بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل "كيسان"، ولم يصدر بحقها حكم بعد.

ومنذ اعتقالها، سُمح لزوجها فقط بزيارتها لمرة واحدة.

وتعتقل "إسرائيل" في سجونها نحو 4 آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.