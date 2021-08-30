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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: السعودية جار لنا في المنطقة ولدينا الكثير من القواسم المشتركة معها
خطيب زاده: الامن في الموصل مدين للفصائل التي تصدت لداعش
خطيب زاده: سفينة الوقود الايرانية ستواصل ابحارها باتجاه لبنان
خطيب زاده: نثمن الدور البناء لبغداد وعلى الغرب ان يغير استراتيجيته بشأن الاتفاق النووي
خطيب زاده: على الولايات المتحدة ان تعود الى الاتفاق النووي وهي لم تغير نهج ترامب
خطيب زاده: موضوع الاتفاق النووي لا يحتاج الى وساطة
خطيب زاده: اذا غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها في المنطقة فإن ذلك سيصب في مصلحتها أيضا
خطيب زاده: ايران لا تصالح ولا تمازح أحدا بشأن مصالحها الوطنية
خطيب زاده: لابد من حكومة شاملة في افغانستان تمثل الجميع
خطيب زاده: ابلغلنا جميع التيارات الافغانية بأن الشعب الافغاني هو الذي يقرر مصيره بنفسه
خطيب زاده: ابلغلنا جميع التيارات الافغانية بأن الشعب الافغاني هو الذي يقرر مصيره بنفسه
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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