خسرواني يهدي ايران الذهبية الرابعة في بارالمبياد طوكيو

العالم - ايران

وبحسب مراسل وكالة فارس من طوكيو ، في بداية اليوم السادس من دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، وفي مسابقة وثب الطويل، اضاف خسرواني الميدالية الذهبية الرابعة لايران.

أقيمت هذه المسابقة في فئة T12 بمشاركة 10 رياضيين من جمهورية أذربيجان وكوبا والسويد وأوزبكستان وألمانيا وبيلاروسيا وإيران.

وفي هذه المسابقة التي اقيمت في ملعب طوكيو الأولمبي، تمكن أمير خسرواني من تسجيل رقم قياسي يبلغ 7 أمتار و 21 سنتيمترا، ليحطم رقمه القياسي الشخصي ويحرز الميدالية الذهبية.

وحل بالمركز الثاني الكوبي سافون بينه دا مسجلا 7.16 مترا وجاء سعيد نجف زادة من جمهورية اذربيجان بالمركز الثالث مسجلا 7.03 مترا.