الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان العراقي: الانتخابات المقبلة فرصة للإصلاح

رئيس البرلمان العراقي: الانتخابات المقبلة فرصة للإصلاح
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، ان تحييد او تهميش اي لون سياسي او اجتماعي عن مشهد الحل في المرحلة المقبلة يعني تضميد الجروح دون معالجة، فيما اشار الى ان انجع الحلول واكثرها صراحة هي الاكثر قساوة.

العالم-العراق

وقال الحلبوسي خلال افتتاح أعمال ملتقى الرافدين، ان "خارطة الحلول التي يمكن ان نبحثها في هذه المبادرة التحليلية يجب ان تستند الى الواقع الذي نعيشه بكل تجلياته التي نواجهها بما ذلك زخم الفشل الذي تكرر في السنوات الماضية".

واضاف، و"ان كان هنالك الكثير من النجاحات التي حققتها الدولة العراقية فان التغاضي عن هذه الاخطاء ستجعلنا امام اصعب الحلول واكثرها تعقيدا بالتالي يجب ان تكون حلولا واقعية وليست ترقيعية ولا تراعي الحالة العراقية ولا تنطلق من حاجاتها التي اصبحت ماسة جدا وضرورية للغاية".

وقال، "اجد ان انجع الحلول واكثرها صراحة هي الاكثر قساوة"، لافتا الى ان "تحييد او تهميش اي لون سياسي او اجتماعي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني تضميد الجروح دون معالجة، بالتالي يجب ان يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي اسس لحركة تشرين التي كانت تظاهراتها الاكثر تأثيرا في تاريخ الدولة العراقية المعاصر وفي حال اعتقدنا انان استطعنا اخفاؤها عن الانظار فهذا الامر لايمكن التجاوز عنه ولا يمكن اخفاء الحراك الشعبي عن الانظار وحتى ان تأجلت المعالجة فيجب ان تكون هنالك معالجة حقيقية للمشاكل التي قد تؤدي الى مشاكل اعمق".

وتابع ان "الانتخابات النيابية المقبلة قد تكون احدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤال الجوهري هل انها ستشكل الحل النهائي ام اننا يجب ان ننظر لها الى انها وسيلة ممهدة ومهمة للمرحلة السياسية القادمة التي ستمنحنا الفرصة للشروع بخطة الاصلاح التي ستتطلب من الجميع تنازلات كبيرة ودونها فلن نجد طريقا للحل".

روابط ذات صلة

العراق.. الكاظمي يقدم وثيقة الحوار الوطني إلى القوى السياسية

وزير خارجية ايران يؤكد دعم طهران لاقامة الانتخابات البرلمانية في العراق

السيد مقتدى الصدر: اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات

المفوضية العراقية تحدد موعد إجراء انتخابات النازحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيونغ يانغ تدين سيئول وواشنطن بسبب التدريبات العسكرية المشتركة

العراق.. مقتل قياديين لـ'داعش' واعتقال ثالث في ديالى

أزمة جديدة تعصف بـ'ماكدونالدز'.. لا مزيد من 'الميلك شيك' في هذا البلد

حماس تهاجم عباس بسبب لقائه بوزير الحرب الإسرائيلي

خطيب زادة: ايران ترحب بأي مبادرة تساهم في احلال السلام والاستقرار في العراق

لبنان .. الحكومة تراوح مكانها