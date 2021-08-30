تمويل المنظمات المدنية ودورها بالمجتمعات العربية

العالم - نوافذ

وقال استاذ القانون الدولي حسن جوني ان تمويل المنظمات المدنية اصبح خطيرا جدا واصبح عمليا بحجم الدولة.

واكد استاذ القانون الدولي ان السفارات الاجنبية تدفع آلاف الدولارات للعاملين بالمنظمات المدنية مشيرا الى خطورة التغلغل في المؤسسات التربوية.

ووجه حسن جوني رسالة الى الجامعة اللبنانية والمؤسسات التربوية ان لا تتعامل او تقبل التمويل الخارجي الا بشروط.

من جهة اخرى، قال الباحث في العلاقات الدولية حسن الزين ان وسائل الاعلام ومراكز الدراسات هما عقل الحركات والثورات مشيرا الى الخلافات بين اغلب وسائل الاعلام لكن بفترة معينة تلقوا سبعين مليون دولار فاصبحوا متناغمين ومتفقين على نفس الشعارات.

كما اشار الباحث في العلاقات الدولية لوجود تقاطعات رهيبة بين الاسماء الناشطة في مراكز الدراسات تعمل في السياسة.

من جهته كشف استاذ علم الاجتماع السياسي بسام الهاشم عن وجود تصنيع لزعامات وشخصيات.

واوضح استاذ علم الاجتماع السياسي ان الاختيار وقع على اشخاص معينة من قبل الممولين ويدفعون لهم بشكل سخي ويضعون تحت تصرفهم امكانات هائلة للاستهلاك لازاحة شخصيات او وضع منصات.

واشار بسام الهاشم الى وجود ثلاثة قنوات محلية تستضيف اشخاص بشكل مكرر للحديث عن ثورة او انتفاضة والشخصيات النظيفة التي تخدم القضية الوطنية يتم التعتيم عليهم.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5774348

https://www.alalam.ir/news/5774363