البيت الأبيض يؤكد تأجيل لقاء بايدن وزيلينسكي

العالم-الامريكيتان

ووصف البيت الأبيض، الزيارة المرتقبة بأنها تؤكد الالتزام الأمريكي بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وتؤكد الدعم الأمريكي لزيلينسكي في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاح.

وكان ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانيأعلن مساء الأحد، أنه تم تأجيل اجتماع زيلينسكي وبايدن من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وذلك على خلفية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

وكان من المقرر أن يتوجه زيلينسكي في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة في 30 أغسطس، ويلتقي بايدن في 31 أغسطس.

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، سيعقد الرئيسان خلال هذه الزيارة، لقاء منفردا. وستتم خلال الزيارة مناقشة ثلاث مجموعات من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.