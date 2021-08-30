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ناطق حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي تعقيبا على اجتماع "عباس غانتس": دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من "غانتس" لم تجف بعد

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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