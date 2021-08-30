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مصدر عراقي يكشف سبب عدم زيارة ماكرون لسنجار

مصدر عراقي يكشف سبب عدم زيارة ماكرون لسنجار
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر عراقي سبب عدم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.

العالم-العراق

وقال المصدر لـRT: "كان من المقرر أن يقوم ماكرون صباح اليوم بزيارة إلى قضاء سنجار، معقل الإيزديين في العراق، لكنها ألغيت".

وأضاف أن "سبب الإلغاء يعود لنصيحة قدمها مسؤولون في العراق للرئيس الفرنسي قبل ساعات من موعد الزيارة".

وأشار إلى أن "فريق ماكرون قرر إلغاء الزيارة فيما بعد بسبب ضيق الوقت، لكن السبب الأساسي كان بناء على نصيحة مسؤولين عراقيين".

وزار الرئيس الفرنسي الأحد أبرز معالم مدينة الموصل في شمال العراق، التي دمرت بفعل المعارك مع تنظيم "داعش" الارهابي، قبل أن يتوجه إلى أربيل في كردستان العراق.

وكانت مدينة الموصل المحطة الثانية في زيارة ماكرون للعراق، بعد بغداد حيث شارك في مؤتمر إقليمي تعهد على إثره بإبقاء قوات فرنسية في البلاد "لمكافحة الإرهاب طالما أراد العراقيون ذلك".

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