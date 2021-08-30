أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021

جوان ..

الوزير عبد اللهيان يصل لدمشق العاصمة الغائبة عن مؤتمر بغداد بعد إنتهاء المؤتمر مباشرة

ايران..

وزير الخارجية يؤكد بدمشق على إيجاد خارطة طريق لتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين

رويش ملت ..

رئيس الأركان .. أمريكا جردت الجيش الأفغاني من روح العزيمة على القتال والدفاع

قدس ..

الهرب الكبير .. قوات واحد وعشرين بلدا أغلبها بلدان غربية تنسحب بذعر وفوضوية من أفغانستان

كيهان ..

أجواء أمنية في المدن اللبنانية وإجراءات إحترازية مشددة حول محطات الوقود

جام جم ..

أنباء متباينة تتحدث عن إحتمال إستقالة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

مردم سالاري ..

مباحثات إحياء الإتفاق النووي, هل ستتجه نحو الإنفراج أم إلى طريق مسدود ؟

حمايت ..

البيان الختامي لمؤتمر بغداد الإقليمي يؤكد على تعزيز التعاون الإقليمي المشترك مقابل التحديات

خراسان..

إغفاءة الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقائه مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني تفجر ضجة بأمريكا

رسالت ..

الكيان الصهيوني يشن غارات بطائرات مسيرة على مواقع في قطاع غزة

اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية تشن هجمات بالمسيرات على معسكر للتحالف السعودي بلحج توقع عشرات القتلى والجرحى

وطن امروز ...

إعلان حالة الإنذار في صفوف القوات الصينية مع تكثيف أمريكا تحركاتها ببحر الصين الجنوبي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة الایرانیه

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها، أفغانستان, مرحلة نهاية أمريكا..الانسحاب الامريكي الفوضوي الاقرب للهرب من افغانستان مؤشر يكشف عن واقع دخول امريكا لمرحلة افول حقيقية لكونها قوة عظمى في العالم ..

إن أمريكا دخلت منذ سنوات لمرحلة أفول تدريجي, تسارع بالأشهر الأخيرة مع تفاقم أزماتها الداخلية ومسار فشلها الدولي وبالطبع قد تبقى امريكا قوة دولية بشكل ما ولكنها لن تكون قوة عظمى بلا منازع او حتى كقوة عظمى اخرى بعد ذلك.

وما يحدث في افغانستان يعطي فكرة واضحة عن الافول الامريكي , افول قوة عظمى تلقت هزيمة منكرة كبرى من بلد فقير جعلتها تقوم باكبر عملية هرب وليس انسحاب عسكري ان امريكا فقدت مكانتها ولم تعد اساطيلها وقاذفاتها تخيف احدا, وبدأ نجمها بالافول حقا في بداية انهيارها كامبراطورية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن اجواء العلاقات بين القاهرة والدوحة في مقالها، الجانب الآخر لإحياء العلاقات بين قطر والسعودية، .. العلاقات المتوترة بين قطر ومصر تتجه كما يبدو نحو التطبيع بعد قطيعة سنوات, فالدوحة ارسلت سفيرا خاصا للقاهرة وقدم اوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري ..

إن أجواء التوتر بين البلدين ترتبط بإتهامات مصرية لقطر بشأن دعم الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي وهو نفس العامل الكامن وراء توتر العلاقات بين مصر وتركيا وكذلك وراء انضمام مصر الى جانب السعودية والامارات والبحرين ضد قطر في الازمة الخليجية عام 2017 .

ولكن ساهمت مواقف قطر المرنة في ايجاد ارضيات مناسبة لتهدئة الاجواء مع مصر خاصة بعد التحرك التركي المكثف للتطبيع مع القاهرة . كما ساهمت المصالحة الخليجية العام الماضي والتي انهت الازمة السعودية القطرية في تعزيز تلك الارضيات وتراجع الهواجس المصرية .

اطلاعات...

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على، توجيه حركة أنصار الله ضربات للتحالف السعودي، في تقرير لها جاء فيه .. حركة أنصار الله اليمنية إستهدفت قاعدة العند العسكرية الضخمة للتحالف السعودي بلحج بزخات صاروخية وغارات بالمسيرات وحسب الانباء الواردة من اليمن اوقعت هذه الهجمات اكثر من ثلاثين قتيلا في صفوف قوات التحالف في هذه القاعدة الواقعة في محافظة لحج اليمنية هذا اضافة الى ما لايقل عن ستين جريحا.

كما ادت الصواريخ اليمنية وقذائف المسيرات الى الحاق دمارا كبيرا بهذه القاعدة .

من جانبه كثف التحالف السعودي غاراته الوحشية على القرى والبلدات اليمنية في المناطق القريبة من الحدود مع السعودية وفي محافظة مأرب .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز تساءلت عما اذا كان اقتراح الرئيس الفرنسي حول افغانستان سيؤدي الى، حل الأزمة الأفغانية أم إلى تفاقمها ؟ قائلة .. الرئيس الفرنسي ماكرون ادلى بدلوه بشأن افغانستان هذه المره كعادته في كل قضية, داعيا الى ايجاد مطقة آمنة في العاصمة الافغانية كابول لايضال المساعدات الانسانية , ولكن المسألة هناهي

إن تجارب العالم بإقامة مناطق آمنة هنا وهناك تحت إشراف غربي أثبتت فشلها وحولة هذه المناطق لبؤر صراعات كما ان القوى الغربية ومن بينها فرنسا التي تطرح نفسها كقوى ضامنة لامن هذه المناطق عجزت حتى عن تنظيم انسحابها من كابول , والى جانب هذا وذاك الم يخطر على بال السيد ماكرون بان هناك جهة منتصرة عمليا اسمها حركة طالبان في كابول لا تري ضرورة في ايجاد مثل هذه المناطق التي تمس بالسيادة الوطنية .

آفتاب يزد ..

نشرت صحيفة افتاب يزد تقريرا يحمل عنوان، قادة أفغان وتحرك للتباحث مع طالبان، جاء فيه ..هناك انباء عن تحركات ومشوارات بين قادة تقليديين في افغانستان بشأن تشكيل تحالف سياسي للدخول في مباحثالت مع حركة طالبان.

وفي هذا السياق .. قال خالد نور نجل والي بلخ السابق عطا محمد نور إن الأخير يجري مشاورات مع القيادي الأوزبكي عبد الرشيد دوستم وأخرين في هذا السياق, ونوه الى امكانية التوصل لصيغة تفاهم سياسي مع طالبان ومؤكدا في نفس الوقت انجميع القوى الافغانية تدرك جيدا بان السيطرة بالقوة على افغانستان غير ممكن وهذا مايؤكده تأريخها .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، كلام خافت بواشنطن وموسكو بالإعتراف بطالبان.. حركة طالبان تسعى لتشكيل حكومة جدجيدجة وسط اجواء ترقب دولية حول طبيعة وتوجهات هذه الحكومة , اجواء لا تخلو من مؤشرات للتعايش مع الواقع الافغاني..

إن موسكو لم تستبعد إمكانية إقامة علاقات مع طالبان , وهناك تلويحات غير مباشرة بواشنطن بشأن التعامل مع طالبان إيضا الراي السائد في الكرملين هو ان طالبان امر واقع لا يمكن تجاهله ولكن يجب انتظار تشكيل حكومة بكابول اولا .

وفي امريكا نقلت صحف امريكية عن مسؤولين امريكيين لم تذكر اسماءهم ان الاعتراف بطالبان قد يستغرق وقتا للتاكد من طبيعة وتوجهات اية حكومة يتمة تشكيلها في كابول .

وهناك مواقف وتصريحات من بلدان اوروبية واخرى في المنطقة ايضا بشان اعتبار طالبان حالة امر واقع يجب التعامل معه ..

من جهتها دعت طالبان بلدان العالم كافة بما فيها امريكا نفسها لاقامة علاقات مع حكومتها المرتقبة. ويبقى ان ننتظر لنرى الى اين ستتجه الامور في المستقبل.