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مراسل العالم: المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد يؤكد لوسائل الأعلام حضور زعيم الحركة هبة الله اخوند زاده في ولاية قندهار

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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