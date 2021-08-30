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صادرات السلع الايرانية تسجل 17.6 مليار دولار

صادرات السلع الايرانية تسجل 17.6 مليار دولار
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، تسجيل الصادرات السلعية 45.5 مليون طن بقيمة 17.6 مليار دولار في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021.

العالم - ايران

وأوضح " حميد زادبوم" في تصريح اليوم الاثنين، أن وبحسب بيانات الجمارك فان الصادرات سجلت نموا بنسبة 63 بالمئة سعرا وانخفاضا بنسبة 20 بالمئة كمّا قياسا بالفترة المناظرة 2020.

وأشار أن تجارة ايران الخارجية بلغت 34.2 مليار دولار بحجم 59.3 مليون طن في الشهور الخمسة المذكورة بنمو سعري 38 بالمئة وكمّي 14 بالمئة.

وأستطرد أن الصين تصدرت قائمة الموردين بـ 5.9 مليار دولار، تلاها كل من العراق 3.1 مليار دولار والامارات 1.9 مليار دولار وتركيا 1.1 مليار دولار وافغانستان 885 مليون دولار.

من جهة ثانية أكد رئيس المنظمة أن واردات ايران بلغت 16.6 مليار دولار بحجم 13.8 مليون طن بنمو سعري 21 بالمئة وانخفاض كمّي 0.5 بالمئة.

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