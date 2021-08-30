تطعيم قرابة 27 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

العالم - ايران
وشرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 30 اغسطس/آب، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 26.941.260 جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 448866
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 364417
الجرعة الاولى لسينوفارم: 12749513
الجرعة الثانية لسينوفارم: 6170914
الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185
الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3257176
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1249942
الجرعة الاولى لبركت: 2037097
الجرعة الثانية لبركت: 549838
اجمالي الجرعة الاولى: 18551964
اجمالي الجرعة الثانية: 8389296
مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 26941260