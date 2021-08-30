الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تطعيم قرابة 27 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

تطعيم قرابة 27 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية عن تطعيم قرابة 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من خمسة انواع.

العالم - ايران

وشرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 30 اغسطس/آب، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 26.941.260 جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 448866
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 364417

الجرعة الاولى لسينوفارم: 12749513
الجرعة الثانية لسينوفارم: 6170914

الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3257176
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1249942

الجرعة الاولى لبركت: 2037097
الجرعة الثانية لبركت: 549838

اجمالي الجرعة الاولى: 18551964
اجمالي الجرعة الثانية: 8389296

مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 26941260

روابط ذات صلة

فتوى قائد الثورة الاسلامية بشان الاستفتاء حول التطعيم العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتية: قمة فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة

تمويل المنظمات المدنية ودورها بالمجتمعات العربية

الشيخ صبري: انتهاكات المستوطنين للأقصى يومياً اعتداء صارخ للسيطرة عليه

ايران لا تساوم ولا تمازح أحدا حول أمنها القومي

أحدث جريمة ارتكبتها "قسد" بريف دير الزور

تطعيم قرابة 27 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران