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الرئيس عون يدعو القوى الأمنية للحذر من أي مخطط إرهابي يهدف لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لخلق الإرباك والفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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