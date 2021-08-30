أحدث جريمة ارتكبتها "قسد" بريف دير الزور

العالم - سوریا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت منازل المواطنين في قرية الكسار بالريف الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل أفادت المصادر بأن مجموعات أخرى من "قسد" قامت بتطويق بلدة جديد عكيدات وداهمت منازل المواطنين واستولت على أحد الأبنية فيها رداً على مقتل قياديين اثنين بكمين استهدف رتلاً مشتركاً مع قوات الاحتلال الأمريكي في البلدة يوم أمس.

وكان ثلاثة مسلحين من "قسد" قتلوا أمس بكمين نفذته الفصائل الشعبية لدورية مشتركة من قوات الاحتلال الأمريكي و"قسد" في محيط معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي.