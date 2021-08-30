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اشتية: قمة فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة

اشتية: قمة فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن قمة ثلاثية ستعقد قريبا في القاهرة بين السلطة الفلسطينية ومصر والأردن.

العالم - فلسطين

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، إنه يتطلع إلى القمة الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة، "لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين"، ولكنه لم يحدد موعد عقد القمة حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك "خطوات عملية تضع حدًّا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق عودة اللاجئين" .

وتأتي تصريحات اشتية بعد يومين من لقاء عقد في واشنطن جمع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حث حكومة الاحتلال على القيام بمبادرات اقتصادية تجاه السلطة الفلسطينية لتقويتها.

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اشتية: قمة فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة