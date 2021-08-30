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وزير خارجية تونس: دول الجوار كلها تودّ أن ترجع ليبيا إلى مكانتها

وزير خارجية تونس: دول الجوار كلها تودّ أن ترجع ليبيا إلى مكانتها
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن بلاده لديها خارطة طريق بخصوص ليبيا مضيفا ان كل دول الجوار تودّ أن ترجع ليبيا إلى مكانتها.

العالم - تونس

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عقب لقائه نظيره الجزائري رمطان العمامرة، إن بلاده لديها خارطة طريق بخصوص ليبيا، ونحن هنا في الجزائر للنظر في الأوضاع الليبية وفي إمكانية مساعدة الإخوة الليبيين للتوجه نحو تطبيق هذه الخارطة والتحاور معهم حول أنجع السبل للوصول إلى الاستحقاقات القادمة.

الجرندي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن كل دول الجوار تودّ أن ترجع ليبيا إلى مكانتها وأن تلعب دورها في استقرار المنطقة، وثمّة محيط جيوسياسي كبير جدا وعلينا أن نتحاور في شأنه، وأن الجزائر وتونس تنسّقان دائما في مواقفهما، ونأمل أن تنصهر كل دول المنطقة في هذا المسار، فالتحديات أصبحت كبيرة ولا يستطيع أي أحد أن يواجهها وحده.

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وزير خارجية تونس: دول الجوار كلها تودّ أن ترجع ليبيا إلى مكانتها