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CNN: نقص في الأكسجين بمستشفيات جنوب الولايات المتحدة

CNN: نقص في الأكسجين بمستشفيات جنوب الولايات المتحدة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت شبكة CNN، إن العديد من المستشفيات في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة تعاني من نقص في الأكسجين بسبب زيادة عدد المرضى المصابين بكوفيد، الذين يدخلون المستشفيات.

العالم _ الأميرکيتان

ونوهت القناة، بأن الحديث يدور بشكل خاص عن بعض المستشفيات، في ولايات فلوريدا وساوث كارولينا وتكساس ولويزيانا.

ونقلت القناة عن دونا كروس مديرة قسم المعدات في شركة Premier، المختصة في مجال تقديم الرعاية الطبية العالية الفعالية، أنه مع استمرار نمو عدد الإصابات بكوفيد، زاد الطلب على الأكسجين في المستشفيات التي عجزت عن تلبية هذه الاحتياجات.

وقالت كروس: "ما يحدث الآن، هو أن كمية الأكسجين في المستشفيات تتقلص إلى 10-20٪، وهو ما يكفي لتغطية حاجة يوم أو يومين. هذا وضع حرج للغاية".

ووفقا لقول بعض موظفي الرعاية الصحية، تخاطر بعض المستشفيات، باستخدام المخزون الاحتياطي من الأكسجين، الذي قد ينفد في المستقبل القريب.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة المصابين وكذلك في عدد الوفيات بسبب كوفيد في العالم. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب هناك بالفيروس أكثر من 38.7 مليون شخص، وتوفي أكثر من 637 ألفا بسببه.

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