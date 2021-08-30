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الصحة العالمية تؤكد أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة العالمية تؤكد أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، معتبرة أنها "ليست رفاهية"، وحذرت من زيادة الإصابات في أوروبا.

العالم _ الأميرکيتان

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية إن "جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى. إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض".

وكانت المنظمة قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية وإن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.

من جهة أخرى، أضاف كلوج إنه يعتبر زيادة معدلات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا على مدى الأسبوعين المنصرمين إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول أمرا "مقلقا للغاية".

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