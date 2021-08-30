القبض على 4 إرهابيين بينهم امرأة في نينوى

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وقالت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تواصل عملياتها الاستباقية، حيث تمكنت من القاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية في مدخل سيطرة الشورة بعد التفتيش الدقيق بالتعاون مع قوة من الفوج الثاني باللواء ٧٥ وهي مطلوبة وفق احكام المادة 4 ارهاب، تم تسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".



وأضاف البيان، أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث في مغاوير قيادة واستخبارات ارهاب النمرود وشرطة النمرود، تمكنت من القاء القبض على ٣ مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب في منطقه النعمانية ناحية النمرود".



وبحسب الخلية، فقد "تم تسليمهم الى استخبارات إرهاب النمرود لإكمال أوراقهم التحقيقية".