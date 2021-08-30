الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استخدام رهائن كدروع بشرية

شاهد بالفيديو.. سرقة بنوك وسطو مسلح في البرازيل بطريقة افلام كاوبوي

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

هاجمت عصابة من الرجال المدججين بالسلاح ثلاثة بنوك في وسط مدينة أراتوبا البرازيلية، عند الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

العالم _ الأميرکيتان

وقام لصوص البنوك بربط الرهائن بأعلى سياراتهم بعد مداهمة في مدينة أراتوبا بجنوب البرازيل، فيما أفادت الشرطة بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم مشتبه به واحد.

وقال مسؤولون إن أكثر من 50 شخصا شاركوا في عمليات السرقة، حيث أغلقوا الطرق بمركبات مشتعلة وزرعوا عبوات ناسفة في جميع أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية أراتوبا، ديلادور بورغيس، لتلفزيون "باند" إن "الشرطة كافحت للتدخل".

وأضاف: "لا يمكن للشرطة أن تستمر في الهجوم، ولا يمكنها مواجهة العصابات لأن هناك الكثير من الأرواح على المحك"، مشيرا إلى أنه "لا يعرف ما إذا كان اللصوص قد أطلقوا سراح الرهائن بعد، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة على وسط المدينة".

وفي تفاصيل هذه العملية، يذكر أنه بعد عملية السطو، احتجزت العصابة عددا من الرهائن وحاصرت مركز الشرطة العسكرية المحلي، حيث كشفت وسائل إعلام محلية أن أعضاء العصابة أغلقوا أيضا الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة بإشعال النار في السيارات.

كما نشر الصحفي التلفزيوني، يوري ماكري، مقطع فيديو قال إنه "يظهر سيارتين من سيارات الهروب، على سقف السيارة الأولى شخص مربوط، وآخر بغطاء المحرك، بينما على غطاء المحرك للسيارة الثانية، يمكن رؤية شخص أيضا".

كما تظهر لقطات كاميرات المراقبة التي نشرها مستخدم آخر في "تويتر" عدة سيارات تسير عبر المدين، بعضها مع أشخاص مقيدين بأغطية، بينما يمكن رؤية شخص آخر وهو يرفع يديه ويقف من خلال فتحة السقف في الآلية، فيما أفاد العديد من السكان بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وحتى أصوات انفجارات.

وأكدت الشرطة مقتل أحد المشتبه بهم وشخصين آخرين لكنها لم تفصح عن مزيد من المعلومات حول كيفية وفاتهم، لافتة إلى إصابة ثلاثة آخرين، واعتقال متهمين.

هذا ولفت أفاد موقع إخباري "G1" إلى أن "العصابة استخدمت طائرات بدون طيار لمراقبة تحركات الشرطة من الجو".

روابط ذات صلة

إغتصاب طفلة وقتلها بمشاركة عمها في البرازيل

البرازيل تسجل 990 وفاة وأكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

طائرة روسيا تجرد البرازيل من لقبها الأولمبي وتتأهل للنهائي

البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتراجع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المأزق الأمريكي في أفغانستان ورسائل هجمات كابول

الصحة العراقية تعلن احدث احصائيات كورونا في العراق

سفير حمد في طريقه الى تل أبيب لماذا يضع النظام الخليفي كل بيضه في سلة "إسرائيل" المتهرئة؟

استخدام رهائن كدروع بشرية شاهد بالفيديو.. سرقة بنوك وسطو مسلح في البرازيل بطريقة افلام كاوبوي

العلماء يكتشفون متغيرا جديدا لفيروس كورونا يحتوي طفرات مقلقة

بالفيديو.. ما معنى أن يقاطع نظاماً بحد ذاته شعباً في البحرين؟