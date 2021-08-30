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العلماء يكتشفون متغيرا جديدا لفيروس كورونا يحتوي طفرات مقلقة

العلماء يكتشفون متغيرا جديدا لفيروس كورونا يحتوي طفرات مقلقة
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال علماء من جنوب أفريقيا، إنهم حددوا نوعا جديدا من فيروس كورونا "سارس كوف 2"، مؤكدين أنه يحتوي على عدد من الطفرات المقلقة.

العالم - منوعات

وحسب وكالة سبوتنيك فقد قال العلماء في ورقة بحثية إنه تم تحديد المتغير "سي. 1. 2" لأول مرة في مايو/ أيار في مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وتُظهر صورة المجهر الإلكتروني (الأجسام الزرقاء المستديرة)، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب مرض COVID-19.

كما تم العثور على متغير فيروس كورونا الجديد منذ ذلك الحين في سبعة بلدان أخرى في أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأوروبا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وقال العلماء إن الطفرات الموجودة بالفيروس "مرتبطة بقدرة أكبر على الانتقال" وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة، مضيفين أنه "من المهم تسليط الضوء على هذا الأمر بالنظر إلى حجم الطفرات المتعلقة به."

وأدت التغيرات في الفيروس إلى موجات متتالية من الوباء، ويتسبب الآن متغير "دلتا" المكتشف لأول مرة في الهند، في ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم.

ويتم تصنيف الطفرات أولا على أنها متغيرات ذات أهمية من قبل منظمة الصحة العالمية، وبمجرد تحديدها على أنها أكثر خطورة أو قابلة للانتقال، يتم وصفها بأنها متغيرات مثيرة للقلق.

و"سي. 1. 2" هو تطور من "سي. 1"، المتغير الذي سيطر على العدوى في الموجة الأولى من الفيروس في جنوب أفريقيا في منتصف عام 2020.

وتم نشر البحث من قبل مجموعات جنوب أفريقيا بما في ذلك مركز الأبحاث والإبداع "كريسب" والمعهد الوطني للأمراض المعدية.

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