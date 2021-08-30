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البابا فرانسيس يرسل مساعدات إلى ليبيريا لمواجهة كورونا

البابا فرانسيس يرسل مساعدات إلى ليبيريا لمواجهة كورونا
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أرسل كمية كبيرة من الأجهزة الطبية إلى مستشفى القديس يوسف الكاثوليكي في ليبيريا لأكثر من 5500 حالة إصابة بفيروس كورونا في هذا البلد.

العالم _ افريقيا

وكتب موقع "الفاتيكان نيوز"، اليوم الاثنين، أن "تبرع البابا الذي تصل قيمته إلى 40 ألف يورو، تم تسليمه للمستشفى من قبل القاصد الرسولي في ليبيريا المونسنيور داغوبيرتو كامبوس سالاس، والذي "يشتمل على أدوية مطهرة، أجهزة تهوية رئوية وكمامات وقائية وخوذات تنفس وقناني أوكسجين".

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الأساقفة الليبيريين، الأب دينيس سيفاس نيميني: "مواد طبية مختلفة وجهها البابا لبلادنا التي تسير فيها عمليات التطعيم ببطء شديد".

وأضاف: "نحن ممتنون للأب الأقدس على هذا التبرع"، وكذلك على "تقاربه الذي لم ينقطع أبدا منذ عام 2020".

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البابا فرانسيس يرسل مساعدات إلى ليبيريا لمواجهة كورونا

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