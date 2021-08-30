سوريا: المقداد يبحث مع مسؤولة اممية خطة التعاون للاعوام الاربعة المقبلة

العالم - العراق

واستعرض الوزير المقداد أولويات العمل التنموي الذي تحتاجه سوريا خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب مؤكداً أن الحكومة السورية ترى في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكاً موثوقاً لتحقيق التنمية،مشيراً إلى ضرورة خلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل التنموي ومشاريع التعافي المبكر وبناء الصمود.

كما تحدث وزير الخارجية والمغتربين عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات القسرية أحادية الجانب والتي تقف في وجه إطلاق مشاريع تنموية أكثر فعالية سواء كانت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو باقي وكالات وهيئات الأمم المتحدة مطالباً البرنامج باتخاذ موقف واضح من هذه الإجراءات والحديث بشفافية عن تأثيرها على تنفيذ عمل البرنامج في سوريا وفي باقي أنحاء العالم.

من جانبها تحدثت المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية عن الرؤية الاستراتيجية التي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقها وعن القناعة لدى إدارة البرنامج بأهمية توسيع عمل البرنامج في سوريا لمجالات بناء الصمود والتعافي المبكر وبالطبع الجانب التنموي الذي يشكل أساس ومحور العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعمار عوض معاون مدير إدارة المنظمات وعمار عرسان من إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن الجانب الأممي خالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورملة الخالدي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.