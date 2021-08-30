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الامن النيابية : أي خطأ تجاه السفينة الإيرانية سيواجه برد ثنائي إيراني - لبناني

الامن النيابية : أي خطأ تجاه السفينة الإيرانية سيواجه برد ثنائي إيراني - لبناني
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"، مشدداً على أن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد ثنائي من قبل إيران ولبنان".

العالم - ايران

وفي وقت سابق صباح اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ إرسال نفط الإيراني "هو قرار سيادي"، مشيرةً إلى أنّ "أميركا ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول"، وذلك رداً على الموقف الأميركي من إرسال سفينة وقود إلى لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية في ظل حصار اقتصادي خانق، محذراً من اعتراض السفينة، حيث قال إنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية".

كما تحدث السيد نصر الله عن سفينتين أخرتين إضافة إلى السفينة الأولى، مؤكداً أنه من المتوقع أن ترسل إيران قافلة من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان.

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الامن النيابية : أي خطأ تجاه السفينة الإيرانية سيواجه برد ثنائي إيراني - لبناني

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