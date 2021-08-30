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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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ذبيح الله مجاهد: اذا كان لدى البلدان قلق تجاهنا فبامكانها طرحه دبلوماسيا
ذبيح الله مجاهد: رسالة لجميع البلدان هو اننا نريد علاقات دبلوماسية معها
ذبيح الله مجاهد: لقد شهدنا كارثة انسانية في غزة لم يقدر المسلمون على تحملها
ذبيح الله مجاهد: المسلحون في الامارة الاسلامية سوف لن يتعرضون للدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية
ذبيح الله مجاهد: ستكون لنا معاملة بالمثل مع الولايات المتحدة وجميع البلدان ولم نرد مواجهة مع الجميع
ذبيح الله مجاهد: نعمل بكل ما سمح لنا الاسلام فيما يخص المرأة وسيتم درجه في الدستور
ذبيح الله مجاهد: نريد التعايش مع بعضنا البعض وسيكون للشعب دور متوازن
ذبيح الله مجاهد: سنرى الحكومة في الايام المقبلة في افغانستان تعمل على اساس المصالح الوطنية
ذبيح الله مجاهد: يجب ان تكون القوانين اسلامية وجامعة لكافة شرائح الشعب الافغاني
بيح الله مجاهد: سيتم سماع صوت الشعب الافغاني عبر المؤسسات الحكومية
ذبيح الله مجاهد: نريد التعايش مع بعضنا البعض وسيكون للشعب دور متوازن
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.