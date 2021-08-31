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هذا ما غنمته "طالبان" من القوات الدولية والناتو بعد الانسحاب الامریکی

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

غنمت "طالبان" مليارات الدولارات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، بعد فرض سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم أنحاء أفغانستان.

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