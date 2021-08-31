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وزير الصناعة الايراني: نسعى للسيطرة على التضخم سريعا

وزير الصناعة الايراني: نسعى للسيطرة على التضخم سريعا
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين بان العمل سيجري على رفع تحديات العملة الصعبة وتنظيم السوق للسيطرة على التضخم سريعا.

العالم - ايران

وقال فاطمي امين في تصريح له مساء الاثنين: سنعمل في اطار خطة قصيرة الامد لرفع تحديات العملة الصعبة وتنظيم السوق للسيطرة على التضخم سريعا.

واضاف: لقد اخذنا بنظر الاعتبار على الامد القصير اولويتين هما تنظيم السوق والسيطرة على التضخم وبغية تحقيق هذا الامر بدانا بعقد جلسات مع الزملاء في وزارات اخرى للاحاطة بعملية انتاج وتوزيع السلع كي نتمكن من توقع النقائص.

واكد فاطمي امين بانه ينبغي توفير الظروف اللازمة كي تتحرك الاعمال والانشطة نحو الاولويات.

واشار الى قرار سابق يكلف الحكومة باطلاق منظومة تجارية الكترونية وقال: ان هذه المنظومة تزودنا بمعلومات جيدة جدا وضرورية لتوقع وتنفيذ قواعد معينة كما تدرس المنظومة حالات الاستيراد التي تقع تحت تاثير العملة الصعبة.

واوضح بان هذه المنظومة توفر لنا الاطمئنان من حيث توفير السلع كي نتمكن من السيطرة على السوق حتى نهاية العام وقال: اننا نسعى للسيطرة على التضخم كي نتمكن من خفض هذا المرض الاقتصادي وان نوجه الظروف الاقتصادية نحو المسار المتوخى.

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