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تجنبا للتزوير والتلاعب بالنتائج..

'دولة القانون' يدعو المفوضية لاعتماد الفرز اليدوي في الانتخابات

'دولة القانون' يدعو المفوضية لاعتماد الفرز اليدوي في الانتخابات
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا ائتلاف دولة القانون مفوضية الانتخابات العراقية الى اعتماد العدّ والفرز اليدوي خلال الانتخابات المقبلة لتجنب التزوير والتلاعب في نتائج الانتخاب.

العالم-العراق

وحذر النائب عن الائتلاف في البرلمان العراقي عطوان العطواني في تصريح صحفي من تكرار ما اسماه سيناريو تزوير الانتخابات خلال الدورة النيابية الماضية.

وأوضح أنّ اتخاذ عمليات العدّ والفرز تكون أكثر دقة بنسب كبيرة، فضلا عن عدم وجود أيّ محل للشك بخلاف الجهاز الألكتروني الذي يفرض احتمالية التلاعب بالنتائج من خلال القرصنة الألكترونية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 10 أكتوبر 2021. وتحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين سينتخبون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

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