'دولة القانون' يدعو المفوضية لاعتماد الفرز اليدوي في الانتخابات

العالم-العراق

وحذر النائب عن الائتلاف في البرلمان العراقي عطوان العطواني في تصريح صحفي من تكرار ما اسماه سيناريو تزوير الانتخابات خلال الدورة النيابية الماضية.

وأوضح أنّ اتخاذ عمليات العدّ والفرز تكون أكثر دقة بنسب كبيرة، فضلا عن عدم وجود أيّ محل للشك بخلاف الجهاز الألكتروني الذي يفرض احتمالية التلاعب بالنتائج من خلال القرصنة الألكترونية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 10 أكتوبر 2021. وتحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين سينتخبون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.