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"حالة مميتة"..فور مشاهدة هذه الأعراض من "الصداع" إستشر الطبيب!

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت أخصائية في الأورام عن أن الصداع قد يخفي أحيانًا حالة مميتة، يصعب خلالها تحديد مكان الألم.

العالم - منوعات

وقالت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الروسي لبحوث الأورام : إنه "يمكن أن يحدث ضعف عضلي؛ بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة.

وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وأكدت الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وأضافت: "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"؛ لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

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