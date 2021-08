الشعب الجزائري مع قطع العلاقات مع المغرب

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع الوسميت (#الشعب_مع_قطع_العلاقات) اضافة للوسم الجديد (#نحن_مع_رييسنا_وجيشنا).

لا يخفى على الجزائريين الواعين السعي الحثيث للكيان الاسرائيلي لجر الجزائر الى دمذلة ومستنقع التطبيع العربي الذليل معها باي ثمن، وقد أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أن "قطع العلاقات بين المغرب والجزائر، تم بعد الزيارة الدبلوماسية الإسرائيلية التي قام بها وزير الخارجية، يئير لبيد مؤخرا، إلى العاصمة المغربية الرباط".

ورأت الصحيفة، أنه عندما أعلنت الجزائر هذا الأسبوع قطع علاقاتها مع المغرب، أرجع وزير خارجيتها رمطان لعمامرة سبب ذلك، ضمن أمور أخرى، إلى أن "المغرب أدخل إلى أراضيه قوة عسكرية أجنبية"؛ وكان يقصد إسرائيل"، منوهة الى ان لعمامرة "اتهم المغرب أيضا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" (Pegasus) الذي طورته شركة "NSO" الإسرائيلية، من أجل متابعة ومراقبة شخصيات كبيرة في الجزائر".

في وقت أكد وزير خارجية الجزائر أن "جهات في المغرب، على رأسها منظمة "ماك" التي تروج لاستقلال منطقة "قبيليا" في الجزائر، هي المسؤولة عن إشعال الحرائق الضخمة التي أدت إلى موت ما لا يقل عن 90 شخصا"، فيما نبهت "هآرتس" إلى أن "الجزائر أوضحت، أن إسرائيل تؤيد هذه المنظمة وتساعدها"، وفي هذا تلميح بمشاركة "تل أبيب" بشكل أو آخر بالحرائق التي اجتاحت الجزائر مؤخرا.

وبينت أن "المغرب لم يتراجع عن تأييد "تقرير المصير" لمنطقة "قبيليا" القبلية، ومنظمة "ماك" (المدعومة من قبل إسرائيل).

ومن بين الأمور التي ساهمت في توتير العلاقات بين الجزائر والرباط، "الضربة الشديدة" التي تلقتها سياسة الجزائر تجاه المغرب حول الصحراء الغربية، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2020 اعتراف واشنطن بسيادة المغرب في هذا الإقليم، "مقابل تطبيع الرباط مع تل أبيب".

الصحيفة الصهيونية اشارت ايضا الى ان "خطوة أميركا (الاعتراف مقابل التطبيع)، لم تضع نهاية لنضال تنظيم البوليساريو ولم توقف سياسة الجزائر، لكنها دمرت قدرة الجزائر على تجنيد الدعم الدولي لتأييد استقلال هذا الإقليم"، وان "موقف الجزائر يتلخص في أن إسرائيل والولايات المتحدة مذنبتان، وأن "أمل الجزائر بأنه عند انتخاب جو بايدن ستتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الصحراء الغربية، قد خاب".

التحذير من سياسة الكيان الاسرائيلي وسعيه لتدمير الجزائر لعدم انصياعه للاملاءات الصهيواميركية الاعرابية النفاقية لم تقتصر على الجزائريين

حول إستعار الساسة الصهاينة وتهيجهم اثر فشل مساعيهم في دفع المغرب لجر الجزائر للتطبيع مع العدو الصهيوني، نشر حساب الناشط الجزائري (زكي - ⁦⁩Zaki) صورة للسياسي والاعلامي الصهيوني"إيدي كوهين" المقرب من حكومة تل أبيب والذي نشر تغريدة قال فيها إن حاكما عربيا سيتعرض للاغتيال أو محاولة اغتياله أو الانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة، وهنا كتب حساب (زكي) قائلا:

أصبحوا كالمجانين حتى وصلوا إلى حد قول أي شيء هاهاهاها #_مع_قطع_العلاقات الشعب # الجزائر # قطع_العلاقات_الدبلوماسية

They became like crazy. Until they reached the point of saying anything hahahahaga #الشعب_مع_قطع_العلاقات #Algeria #قطع_العلاقات_الديبلوماسية

يذكر ان المخبول "كوهين" الاسرائيلي كان قد غرد بأن الحاكم العربي يعلم أنه سيتعرض لتلك الأزمة ويشعر بذلك، فيما رد الصهيوني مئير مصري "أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس المحتلة بعد دقائق من تغريدة كوهين، قائلا: إن "إسرائيل" إلى جانب المغرب ظالما أو مظلوما، وهنا أكد كوهين مجددا موقف "إسرائيل" الداعم للحكومة المغربية في جميع الأوقات، قائلا: "المغرب لم يظلم أحدا ولا يظلم أحدا ولن يظلم أحدا".

غرد الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) قائلا:

#الجزائر قطعت علاقاتها بالمغرب ثم صرح رئيس وزراء #المغرب ان الملك القزم مستعد لإقامة حوار من دون شروط ذلك يعني.. استمرار التحرك الصهيوأعرابي النفاقي وبقوة لاقناع الجزائر للانصياع لارادة "#اسرائيل".. #الشعب_مع_قطع_العلاقات #قطع_العلاقات_الديبلوماسية #نحن_مع_رييسنا_وجيشنا #Algeria

غرد حساب (لا سيجوندا فيدا - La Segunda Vida)، قائلا:

الهدف التالي للصهاينة هو تدمير # الجزائر علم الجزائر (الله يحفظها من كل شر)

من العار أن # الصهيونيون استخدموا أراضي الجوار المغربي لتحقيق هدفهم. وهذا لا ينبغي أن تتجاهله حكومة # المغرب إلا إذا تورطت في مؤامرة

Next target of #Zionists is destroying #Algeria (God protect Her from any evil) It's shame that #Zionist used Morocco neighbor territory to achieve their goal. And this should not ignored by government of #Morocco unless if they involved in conspiracy

ونشر الحساب المذكور (لا سيجوندا فيدا - La Segunda Vida) صورة تغريدة لحساب المغرد الخليجي (باسم إج المحميد - BASEM H. AL MAHMEED) قال فيها:

الهدف العربي القادم للدولة الصهيونية هو #الجزائر جفظها الله من كل شر. ومع الاسف الصهاينة يستخدمون الاراضي العربية المجاورة لتحقيق الاهداف ، وهذا لا يجب أن يغيب عن حكماء #المغرب.

حساب الناشطة الجزائرية (بسمة) نشر فيديو للكاتب المصري المرحوم محمد حسنين هيكل وهو يتحدث حول خيانة المغرب للجزائر.. وكتبت تقول:

خيانة المغرب للجزائر.. على لسان هيكل - - الجزائر - الشعب_مع_قطع_العلاقات

غرد الناشط الجزائري (عبد الرزاق يعقوبي) قائلا:

يا بوق الصهاينة

الشعب الجزائري مهما بحثت في تركيبته لن تجد شيء الا اذا كنت جزائري فهو شعب يولد معه كره الصهاينة وحلفائهم واذا اردت ان تعرف علاقته مع جيشه شاهد جنازة المجاهد قايد صالح لتعرف ذلك اما الخونة فشردمة لا يقاس عليها #الشعب_مع_قطع_العلاقات

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع وسم (#نحن_مع_رييسنا_وجيشنا)، حيث ننشر هنا ثلاث تغريدات متتالية لحساب الناشط الجزائري (ابو ايمن ابن) و(عبد الرحمن)..

قال في الاولى:

سنقاتل كل الارهابيين والعدو نقدم دموع أرواح أرواحنا وقلوبنا لنرى جزائرنا تنهض وتكون دولة قوية في هذا العالم لشهيدنا سنواصل القتال حتى التفوق الجزائر تسهر # نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا

WE will fight all treators And enemy we will offer our lifes souls bloods tears and hearts to see our Algeria stand up and be strong country in this world For our Martyr's we will continue fighting until supremacy Algeria stay up #نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا

وقال في الثانية

قطع العلاقات يعني قطيعة مع الغدر. لا نريد إملاءات أو دعم للحوار. لقد قررنا ، فالقرار سيادي ، ولا عودة إليه. # نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا # الشعب_مع_قطع_العلاقات

Cutting relations means a rupture with treachery. We don't want dictates or support for dialogue. We have decided, as the decision is sovereign, and there is no going back to it. #نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا #الشعب_مع_قطع_العلاقات

وقال في التغريدة الثالثة

احذر..

لن يقبل أو يسمح بأي تدخل أو مساس بالسيادة الوطنية نحن قادرون على الرد حتى بالثقل والقوة لذا ابق بعيدًا قدر ما تستطيع # نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا # الشعب_مع_قطع_العلاقات

beware will not accept or allow any interference or prejudice to national sovereignty We are capable to respond even with heavy and strong So stay far as you can #نحن_مع_رئيسنا_وجيشنا #الشعب_مع_قطع_العلاقات