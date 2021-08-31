الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان

اخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "تويتر" فجر اليوم الثلاثاء، صورة ليلية لآخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان.

العالم-افغانستان

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي إن السفير الأميركي غادر أفغانستان على متن آخر رحلة من كابول، واضاف أن واشنطن لم تستطع إخراج جميع مَن كانت تريد إجلاءَهم، بينَهم مئات الأميركيين، مشيرا الى إجلاء اكثر من مئة وثلاثة وعشرين ألف مدني من افغانستان.

وسمعت أصوات اطلاق الرصاص في كابول احتفاء بالانسحاب الأميركي. وقال مسؤول في طالبان إن الحركة صَنعت التاريخ مجددا، وإن افغانستان نالت استقلالَها التام.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول، ونقلت العمليات الى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف بلينكن أن بلاده ستتخذ من الدوحة مقرا للدبلوماسية الخاصة بأفغانستان وشؤونِها القنصلية والمساعدات الإنسانية، مشيرا الى أن واشنطن ستحمل طالبان مسؤولية تعهدها بالسماح للناس بمغادرة أفغانستان بحرية. وتابع بلينكن أن أي حوار مع حكومة تقودها حركة طالبان سيكون على أساس المصالح الوطنية الأميركية، وأكد أن المساعدات لأفغانستان لن تصل عبر حكومة أفغانية، بل من خلال وكالات مستقلة.

هذا وأعلن الجيش الأميركي إعطابَ طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ قبل انسحابه من مطار كابول.

وخلال مؤتمر صِحافي، اشار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي الى إعطاب 73 طائرة، مؤكدا أن هذه الطائرات لن تستطيع التحليق، ولن يتمكن أحد من استخدامِها. وأضافَ الجنرال ماكنزي أن الجيش الأميركي أعطب أيضا 70 عربة مصفحة مقاومة للألغام، و27 مدرعة خفيفة من نوع هامفي، اضافة الى تدمير منظومة دفاع جوي من طراز "سي-رام" كان قد نصبها في مطار كابول.

روابط ذات صلة

الجيش الاميركي يعلن تدمير طائرات واليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول

واشنطن: مطار كابل خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه

مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول

'طالبان': مطار كابل سيكون تحت سيطرتنا الكاملة قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوري جمال القادري أمينًا عامًا للاتحاد.. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يقرر العودة إلى دمشق

اخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان

محلل افغاني: داعش تتبع امريكا والانفجار بالمطار متفق عليه

خبراء صينيون يطرحون.. فرضية جديدة حول منشأ كورونا في ووهان!

الجيش الاميركي يعلن تدمير طائرات واليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول

في تطور لافت.. دخول مساعدات أممية من حلب إلى "خفض التصعيد"