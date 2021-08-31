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تمرد للمرتزقة السوريين في ليبيا بعد خفض تركيا رواتبهم

تمرد للمرتزقة السوريين في ليبيا بعد خفض تركيا رواتبهم
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر داخل الفصائل السورية الموالية لتركيا أن حالة من الاستياء والتمرد سادت أوساط المرتزقة السوريين المتواجدين داخل المعسكرات في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب خفض رواتبهم إلى 2500 ليرة تركية شهريا.

العالم - ليبيا

وبيّن المرصد السوري المعارض عبر موقعه الإلكتروني، أن "عشرات العناصر رفضوا خلال الأيام السابقة الالتحاق بدروس التكتيك والرياضة الصباحية احتجاجا على تخفيض رواتبهم واتهامهم لقادات الفصائل بسرقتها، بالإضافة إلى منعهم من الإجازات، حيث يفرض قادة الفصائل الموالية لتركيا على العناصر الراغبين بأخذ إجازات والنزول إلى سوريا استقطاع مبلغ مالي قدره 1000 دولار أمريكي".

وأكد المرصد في 14 أغسطس الجاري، أن "الفصائل الموالية لتركيا تهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم".

ووفقا لمعلومات المرصد فإن "أبو عمشة" قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" الموالية للمخابرات التركية، نقل 5 أشخاص من أصول مغاربية مستغلا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا، فيما لا يزال هناك 9 آخرين يحضر لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين".

وأشار المرصد في وقت سابق، إلى أن "نحو 10 آلاف عنصر غالبيتهم من جنسية تونسية خرجوا العام الماضي من الأراضي السورية إلى ليبيا".

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