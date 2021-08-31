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ناطق باسم طالبان: "الهزيمة الأميركية درس كبير لغزاة آخرين"

ناطق باسم طالبان:
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

هنأ المتحدث باسم طالبان الثلاثاء الأفغان بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأميركية البلاد بعد تدخل عسكري دام عشرين عاما.

العالم-افغانستان

وأكد مجاهد بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي".

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول "إنه أيضا درس للعالم".

وعقد الناطق مؤتمره الصحافي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت عشرين سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة على البلاد مجدّداً.

وهنأ المتحدث باسم طالبان الثلاثاء الأفغان بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأميركية البلاد بعد تدخل عسكري دام عشرين عاما.

وقال المتحدث باسم طالبان: "نهنئ أفغانستان... إنه نصر لنا جميعا". وأضاف "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا".

وكانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس بعد 20 عاما من تواجدها على أراضي البلاد.

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