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السفير مسجدي: ايران ترحب بالحوار البناء في المنطقة 

السفير مسجدي: ايران ترحب بالحوار البناء في المنطقة 
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الاثنين، ترحيب إيران بالحوار البناء في المنطقة، فيما تطرق لمساهمة بلاده في دعم العراق في مجالي الكهرباء والتبادل التجاري.

العالم-العراق

وقال السفير مسجدي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار: "لدى إيران علاقات وثيقة مع الشعب العراقي واليوم نشهد فترة إعادة الإعمار والمشاركة والتعاون وبلادي تعلنها رسمياً أنها تقف إلى جانب العراق بكل قوة".

وأكد أن "العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع العراق بمستوى جيد، إذ إن حجم هذا التبادل وصل إلى 13 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "العراق لديه أزمة الكهرباء وإيران هي الوحيدة التي وقفت إلى جانبه، إذ إنها تصدر 47 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إضافة إلى أن هناك 4 محطات لتوليد الطاقة في العراق من خلال الغاز الايراني".

وتابع أن "هناك محبة وأخوة بين الشعبين الإيراني والعراقي وإيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وقدمت شهداء، وشهداؤنا مسجلون في مؤسسة الشهداء العراقية".

ولفت إلى أن "التعاون في الجانب العلمي جيد أيضاً وهناك 10 آلاف من الطلبة العراقيين يدرسون في إيران".

وشدد على أن "إيران ترحب بأي تباحث وحوار نحو السلام والصداقة في المنطقة وتشجع على الحوار بين حكوماتها".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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