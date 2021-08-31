الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

افغانستان...هذه شروط أحمد مسعود لإلقاء سلاحه

افغانستان...هذه شروط أحمد مسعود لإلقاء سلاحه
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، إنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت طالبان حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

العالم-افغانستان

وقال مسعود لمجلة فورين بوليسي: "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع وتعتزم إقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".

وصرح زعيم القوى المعارضة الطالبان بأن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية في أفغانستان، واصفا جميع الخيارات الأخرى بأنها غير مقبولة لممثلي المقاومة. وإلا فإن المواجهة مع طالبان ستستمر.

كما أشار مسعود إلى أنه لا يتلقى أي دعم مالي من الخارج، وزعم في الوقت نفسه أن العديد من دول المنطقة تقف إلى جانب طالبان.

وبهذا الشأن قال: "لقد أجبرت حكومة (الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني) العديد من البلدان في المنطقة على الوقوف إلى جانب طالبان، من خطابهم العرقي والقومي حتى سياستهم في المجال المائي، أثار كل ذلك العداء من جيراننا"، مضيفا أن السبب الآخر لتقاربهم مع طالبان هو الوجود الأمريكي، ولأنهم أيضا يمكن أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال دعم المسلحين.

روابط ذات صلة

قوات أحمد مسعود تنفي إبرام اتفاق مع «طالبان»: التفاوض جارٍ

أفغانستان.. أول مفاوضات بين "طالبان" و"المقاومة" في بنجشير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوساط بالرئاسة اللبنانية: البعض يسعى الى الانتقاص من صلاحيات الرئيس

بالفيديو.. شاهد..إنتهاء انسحاب أميركا المخزي من كابول واحتفال طالبان

السيادة السوداني: مؤتمر نظام الحكم سيعالج تقاسم السلطة والموارد

حركة الامة: مبادرة السيد نصر الله هي مسمار في نعش الحصار وكارتيلات النفط

بعد 13 عاما.. الاحتلال يعتقل اسيرا محررا فور الافراج عنه!

الخزانة الأمريكية تعاقب بنكاً رومانياً أرسل حوالات إلى سورية