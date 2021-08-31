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اليابان..العثور على مواد غريبة في لقاح فايزر

اليابان..العثور على مواد غريبة في لقاح فايزر
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام حكومة اليابان كاتسونوبو كاتو، إنه تم في محافظة أوكيناوا العثور على مواد غريبة في أمبولات لقاح شركة فايرز المضاد لكوفيد.

العالم-اسياوالباسيفيك

وأشار الأمين العام، في مؤتمر صحفي، إلى أن هذه المواد الغريبة، هي على الأغلب فتات من أغطية الزجاجات المطاطية.

وأضاف: "تم في قرية يشو بمحافظة أوكيناوا يوم 29 أغسطس، العثور على مواد غريبة في أمبولة من لقاح فايزر أثناء التطعيم. وردا على استفسار من الصحة اليابانية، ذكرت الشركة أنه من المحتمل جدا أن يكون ذلك عبارة عن جزيئات مطاطية من غطاء الأمبولة، تشكلت عند ثقب الغطاء بشكل غير صحيح باستخدام الأبرة. وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة مع لقاح شركة موديرنا. ولكن كل ذلك، لا يؤثر على آمان العقارين بأي شكل من الأشكال ".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن ظهور هذه البقايا المطاطية، حدث نتيجة أخطاء الطواقم الطبية، لأنه وفقا للتعليمات، يجب ثقب الأغطية بحقنة بزاوية قائمة.

يتم في اليابان، خلال التطعيم ضد فيروس كورونا، استخدام لقاحات شركة AstraZeneca البريطانية السويدية، واللقاح المشترك لشركتي Pfizerالأمريكية و BioNTech الألمانية.

وحتى الآن في اليابان، تم تطعيم 69.2 مليون شخص (54.5٪ من السكان) بالجرعة الأولى من اللقاح، وتلقى 55.2 مليون (43.5٪) جرعتين.

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