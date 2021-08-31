إنسحاب آخر جندي أمريكي من الأراضي الأفغانية

العالم - أفغانستان

وفي هذا السياق أفاد مراسل قناة العالم صباح اليوم الثلاثاء من مطار كابول ان الطائرات الاميركية قامت بإجلاء اخر دفعة من قواتها، عند الساعة الـ11 قبل منتصف الليل وبعدها قامت قوات طالبان بالسيطرة علی المطار.

وأوضح مراسل قناة العالم ان قوات طالبان منعت عدة طائرات اميركية من الطيران بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقامت قوات طالبان باطلاق نار كثيف بعد استلام المطار وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة العالم ان المطار مؤمّن من قبل قوات طالبان، مستبعداً حدوث أعمال ارهابية بعد خروج القوات الاميركية.

وأشار مراسل قناة العالم الی وجود عدد من المواطنين الافغان خارج المطار من الذين لايعلمون بالخروج الكامل للقوات الاميركية، آملين بإجلائهم من البلاد.

وفي هذا السياق أكد "علي اصغر عابدي" محلل سياسي من طهران لقناة العالم، أن القوات الأمريكية خرجت من مطار كابل سريعا خشية حدوث انفجارات تستهدفها.

واضاف أن الولايات المتحدة هي عبارة عن نمر ورقي واستطاعت حركة طالبان الأفغانية أن تهزم هذا النمر الورقي وتذيقه مرارة الهزيمة.

وقال عابدي إن جميع الشواهد تؤكد أن حركة طالبان اختلفت في تعاملها مع الآخرين عن ماضيها قبل عشرين سنة، مضيفا أن حركة طالبان بدأت تسلك طريق الدبلوماسية مع دول العالم وإنها سوف تستطيع أن تشكل حكومة ذات قاعدة عريضة.

وأكد عابدي أن طالبان بحاجة إلى طاقات متخصصة لإدارة أفغانستان في المستقبل لذلك طلبت من جميع الموظفين أن يعودوا لوظائفهم.

كما أكد على أصغر عابدي أن للشعب الأفغاني تأكد أن الولايات المتحدة لايمكن الوثوق بها بأي حال.

من جهته قال "أحمد موسوي" مبلغ مدير وكالة انباء اطلس الافغانية: لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من أفغانستان بشكل كامل بل ستغير حضورها من عسكري إلى مدني أمني.

وأكد موسوي أن امريكا تسعى إلى إثارة الفوضى في أفغانستان والإصطياد في المياه العكرة.

بدوره أكد مراسل العالم في كابول أن المستشفيات والمراكز الصحية لم تتوقف في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

واضاف مراسل العالم: القوات الأمريكية أخرجت ما تستطيع إخراجه من مطار كابول قبل انسحابها وما عجزت عن إخراجه فقد حطمته.

يتبع ..