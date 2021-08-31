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بريطانيا تعلق على اتهامات بشأن اصرارها بقاء بوابة مطار كابل مفتوحة قبل الانفجار

بريطانيا تعلق على اتهامات بشأن اصرارها بقاء بوابة مطار كابل مفتوحة قبل الانفجار
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

نفت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن تكون مارست ضغوطا بهدف ترك البوابة مفتوحة بمطار كابل قبل الانفجار يوم الخميس الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 100 قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

العالم-افغانستان

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لشبكة "سكاي نيوز" إن بريطانيا لم تضغط لإبقاء البوابة مفتوحة في مطار كابل قبل أن يفجر انتحاري عبوة ناسفة في الموقع.

يأتي رد راب، عقب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" أمس الاثنين يقول إن القوات الأمريكية قررت إبقاء بوابة مطار كابل مفتوحة لفترة أطول مما كانت تريد، وذلك بهدف السماح لبريطانيا بمواصلة إجلاء الأفراد.

وأضاف راب: "لقد أخرجنا ممتلكاتنا المدنية من مركز المعالجة عن طريق بوابة Abbey، لكن ليس من الصحيح القول بأننا، بخلاف تأمين موظفينا المدنيين داخل المطار، كنا ندفع لترك البوابة مفتوحة".

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