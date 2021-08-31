ايران تجري اختبارا ناجحا للجيل الجديد لمنظومة "مرصاد 16" للدفاع الجوي

العالم - ايران

عشية الاول من سبتمبر/ أيلول ، يوم الدفاع الجوي للجيش الايراني ، تم اجراء تجربة ناجحة للجيل الجديد من المنظومة الصاروخية "مرصاد 16" المحلية الصنع بالكامل في الصحراء الوسطى في البلاد ضد الأهداف المحددة.

وقال العميد خوش قلب، مساعد رئيس العمليات في قوة الدفاع الجوي للجيش: إن منظومة صواريخ "مرصاد "16 المحلي الصنع تمامًا وتستخدم فيها التقنيات الجديدة للتعامل مع الحرب الإلكترونية والاشتباك المتزامن مع عدة أهداف معادية.

واوضح انه لأول مرة ، تم التحكم في منظومة صواريخ "مرصاد 16" من قبل شبكة الدفاع المتكاملة، ومن مركز الامام ولي العصر (عج) للقيادة والسيطرة، وتم رصد الأهداف المعادية واعتراضها وتدميرها.

واشار العميد خوش قلب إلى أن السرعة العالية هي السمة الرئيسية والفريدة من نوعها لهذه المنظومة، مضيفا: ان منظومة "مرصاد 16" قادرة على التعامل مع الأهداف عالية السرعة على ارتفاعات منخفضة مثل صواريخ كروز.

وأكد نائب رئيس العمليات في قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني أن الاتصال بالشبكة المتكاملة سيقام على شكل بيانات وبيئة آمنة تمامًا، مضيفا: إن منظومة صواريخ "مرصاد 16" قادرة على اكتشاف هدف معاد بأي ارتفاع طيران في الوقت الحالي واتخاذ الإجراءات، وتعطي مباشرة معلومات الأهداف للشبكة، ويمكن لمركز التحكم القيادي التعامل مباشرة مع المنظومة الصاروخية.

وتابع العميد خوش قلب: قريباً سيتم عرض نسخة متطورة من منظومة "مرصاد 16" للتعامل مع أهداف عالية الارتفاع بسرعة عالية.