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عون:بذكرى تغييب الصدر: فلتكن مصدر إلهام لنا جميعا لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه

عون:بذكرى تغييب الصدر: فلتكن مصدر إلهام لنا جميعا لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

اشار الرئيس  اللبناني ميشال عون في تصريح له في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، فلتكن مصدر إلهام لنا جميعا لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه.

العالم_لبنان

و قال في بيان اليوم الثلاثاء الى اننا "نفتقد في هذه الأيام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية، وإيمانه برسالة العيش المشترك والتضحية في سبيل وحدة العائلة اللبنانية وتمايز وطننا. فلتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعاً، لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه.

و في السياق أصدر تجمع العلماء المسلمين لبنان بيانا في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، لقد كان المدافع الأول عن المستضعفين والمحرومين، ولذلك سمى حركته بحركة المحرومين.

و جاء في بيان ما أحوجنا اليوم ونحن على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتغييب النظام الليبي البائد والمقبور معمر القذافي، الإمام السيد موسى الصدر، إلى أن يكون هذا الإمام الكبير موجودا بيننا، التي أراد من حركة المحرومين سبيلا لتحرير الوطن والإنسان والخروج من ظلمات الطائفية المقيتة إلى روح المواطنة الحقَّة والعيش المشترك.

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