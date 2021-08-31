العميد آشتياني: الارتقاء بالقدرات الدفاعية للجيش يحبط مؤامرات الاعداء البغيضة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي وعدد من قادة الجيش والقوات المسلحة، مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني في مقر وزارة الدفاع.

وخلال اللقاء اشاد اللواء موسوي بجهود وزير الدفاع السابق العميد حاتمي وهنأ العميد آشتياني لمناسبة توليه هذا المنصب وقال: ان وزارة الدفاع تؤدي دورا كبيرا في الارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوات المسلحة وقد تمكنت من تلبية الاحتياجات الدفاعية الاستراتيجية للقوات المسلحة اعتمادا على الطاقات الداخلية والمحلية.

وتمنى القائد العام للجيش الايراني النجاح للعميد آشتياني في مسؤولية وزارة الدفاع الحساسة وقال: ان مستوى التعاطي بين الجيش ووزارة الدفاع ارتفع في هذه المرحلة في مختلف الاصعدة الدفاعية والعسكرية والعلمية والبحثية وسنتخذ بعون الباري تعالى خطوات مهمة في مسار صنع القدرة والردع المؤثر.

من جانبه اشاد وزير الدفاع بالجهوزية القتالية والدفاعية للجيش خاصة تقديم الخدمات في الظروف الصعبة والحرجة وكذلك مكافحة فيروس كورونا المقيت معلنا استعداد الوزارة التام لتلبية احتياجات الجيش المعداتية والبرمجية في مجالات القتال الارضي والجوي والبحري والدفاع الجوي وقال: لاشك ان دور جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في صون وحراسة حدود وثغور الوطن الاسلامي والارتقاء بقدراته الدفاعية سيؤدي الى يأس الاعداء واحباط مؤامراتهم ومخططاتهم البغيضة.