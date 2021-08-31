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بالفيديو.. ماذا تحتاج طالبان للحکم في افغانستان؟

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي د. علي أصغر عابدي ان طالبان لاتملك سوی القوة العسكرية وهي تبحث عن التواصل مع المجتمع العالمي والداخلي من أجل الحكم علی افغانستان.

العالم - خاص بالعالم

وقال د.عابدي في حديث لقناة العالم: طالبان بدأت بتغيير سلوكها، لتمهيد الحكم علی البلاد، فقد طلبت من أبناء الشعب الافغاني العودة الی أعمالهم في جميع الدوائر الحكومية.

وأكد ان طالبان ستحتاج الی تغيير افكارها ازاء الاقليات الدينية وحقوق الانسان اذا كانت تريد حكم افغانستان، فالدول المجاورة وباقی دول العالم تشترط هذا للاعتراف بحكومة طالبان علی افغانستان فإن لم تقبل بهذا الامر، سوف تبقی جماعة منعزلة عن المجتمع الدولي.

ورأی ان الشواهد والقرائن تؤكد سير طالبان نحو التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي وهي ليست طالبان القديمة.

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