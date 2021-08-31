الملكة نور تعود للتغريد وتشكو اختراق هاتفها

العالم - الأردن

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "أعتقد أن الوقت حان لشراء هاتف آخر.. بخلاف أبل.. الذي تم التدخل فيه، لدرجة أنني لا أستطيع حتى إطفاءه بعد مكالمة مع الأردن بشأن أحفادي".

وكانت نور، والدة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، اشتكت من تواصل "سجن" ابنها في منزله.



جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، توجهت فيها بالشكر لكل من هنأها بيوم ميلادها.



وفي تغريدتها، شكرت نور، أيضا "أولئك الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة للأمير حمزة، الذي لا يزال مسجونا في المنزل، ولكل مواطن بريء"، دون تفاصيل إضافية.

وأثارت تغريدة الملكة جدلا عبر حسابها على تويتر.