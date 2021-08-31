الموسوي: نبقى اوفياء للنهج الذي أرساه الامام موسى الصدر

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وقال الموسوي اليوم الثلثاء بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة و الاربعين لتغيب الامام السيد موسى الصدر عبر حسابه على التويتر للامام الصدر المغيب عن ساحات جهاده، لامام المقاومة والوطن والانسانية في اعناقنا جميعا دين كبير . نستعيد تعاليمه ووصاياه ونقرأ في كتابه فندرك تماما وبعمق كم كان محقاً في كل افكاره وطروحاته ومواقفه . له عهدنا ان نبقى اوفياء للنهج الذي أرساه لحفظ كرامة وحرية وعزة الوطن والانسان.

وفي السياق قال مسؤول وحدة الاعلام الالكتروني في حزب الله الدكتور حسين رحال في حديث تلفزيوني إن تغييب الإمام موسى الصدر لم يكن عاديًا إنما لشخص يحمل مشروع المقاومة.

فاضاف إنني لا أستبعد أن يكون أحد في النظام اللبناني له علاقة بإختفاء الإمام موسى الصدر.

اليوم 31 اغسطس الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لتغيب الامام السيد موسى الصدر و بهذة المناسبة من المقرر أن يودة رئيس مجلس النواب و رئيس حركة أمل نبيه بري مساء اليوم خطابا لشعب اللبناني.