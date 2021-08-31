أمر الله صالح: الولايات المتحدة قررت أن تصبح "قوة صغرى"

العالم-افغانستان

وكتب صالح عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أفغانستان لم يتم تغليفها ونقلها في حقيبة مع آخر جندي أمريكي. البلد باق. الأنهار لا تزال تتدفق والجبال مهيبة. إن طالبان قوة عميلة لا تحظى بشعبية ومكروهة، لذلك يريد البلد بأكمله الهروب منهم".

وأضاف في إشارة إلى الولايات المتحدة: "قوة عظمى قررت أن تكون قوة صغرى، هذا أمر لا بأس به".

وكان البنتاغون أعلن مساء الاثنين استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان.