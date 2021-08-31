الصحة الايرانية: سنستورد 5 ملايين جرعة لقاح كورونا اسبوعيا

العالم - ايران

وقال رئيسي في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الافتراضي لوزير الصحة مع رؤساء جامعات العلوم الطبية في البلاد: ان المرحلة الاولى من التطعيم شملت الكوادر الصحية والطبية فيما المرحلة الثانية كانت للمسنين فوق 60 عاما حيث تم تطعيم 87 بالمائة منهم لغاية الان.

واضاف: ان المرحلة الثالثة شملت العاملين في مجال الاعمال الحساسة المعرضة لخطر الاصابة اكثر من غيرها والمصابين بامراض خاصة فيما دخلنا الان المرحلة الرابعة والتي تتضمن تطعيم الافراد تحت 60 عاما.

واشار الى عدد الافراد تحت 60 عاما في البلاد يبلغ نحو 42 مليون شخص واضاف: اننا بحاجة الى 85 مليون جرعة لهؤلاء الافراد حيث سيتم بدءا من الاسبوع القادم استيراد كميات ملحوظة من اللقاح.

وقال رئيسي: سيتم بدءا من الاسبوع القادم استيراد 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا اسبوعيا حيث سنتمكن خلال الشهر (الايراني) الجاري (23 آب/اغسطس-22 ايلول/سبتمبر) من استيراد 20 مليون جرعة على الاقل وفي الشهر القادم (23 ايلول/سبتمبر-22 تشرين الاول/اكتوبر) استيراد ما لا يقل عن 30 مليون جرعة.

واعلن مساعد وزير الصحة عن تطعيم 650 الف جرعة من لقاح كورونا في البلاد يوميا في الوقت الحاضر واضاف: ان الامكانية متوفرة لمضاعفة هذا العدد.

وصرح بانه تم لغاية الان تطعيم 27 مليون جرعة لحد الان في البلاد وقال: ان جميع اللقاحات التي استخدمت كان لها تاثير مناسب بحيث ان عدد الافراد الراقدين في المستفيات بسبب الاصابة بمرض كورونا من الذين جرى تطعيمهم من قبل اقل من عدد الافراد الراقدين الذين لم يتلقوا اللقاح.