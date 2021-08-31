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القضاء العراقي يشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الانتخابات

القضاء العراقي يشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الانتخابات
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

العالم-العراق

واشار المركز الإعلامي في مجلس القضاء خلال بيان، الى أن "المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".

ولفت المركز إلى أن "الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا".

وحذر مجلس القضاء الأعلى في بيانه "كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".

ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في العراق في 10 من تشرين الاول/اكتوبر القادم.

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