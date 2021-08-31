وزير الخارجية الموريتاني يتصل هاتفيا بنظيريه الجزائري والمغربي

العالم - موريتانيا

وأفاد بيان للخارجية الموريتانية أن الوزير خلال المكالمة مع ناصر بوريطه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تطرق للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وللقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري رمضان لعمامره وزير الخارجية.

وخلال المكالمة جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى التطرق للقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.