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مراسل العالم: رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن حالة الطوارىء لمدة 30 يوما لمواجهة فايروس كورونا

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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