واقع التعليم في المناطق التي تسيطر عليها قسد شمال شرق سوريا

العالم - صدى سوريا

ويبحث برنامج"صدى سوريا"، في خسارة مناطق شمال شرق سوريا والتي تسيطر عليها ميليشيا"قسد" كثيرا في مجال التعليم بعد فرض ما تسمى بالادارة الذاتية المنهاج الكردي الذي كان سببا رئيسيا في تسرب آلاف الطلاب من المدارس، واعتقال المدرسين لتجنيدهم في صفوفها ومنع الطلاب من الوصول الى مراكز الامتحانات.

ويسلط برنامج"صدى سوريا"، الضوء على التعليم في ظل سيطرة ميليشا قسد، حيث انعكس الاستياء الكبير في الشمال السوري جراء فرض ميلشيا قسد المناهج الكردية في المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي استياء أجمع عليه كل مكونات المجتمع بالرغم من تباين مبرراتهم. أجمع عليه كل مكونات المجتمع بالرغم من تباين مبرراتهم.

هذه المواضيع يناقشها برنامج "صدى سوريا" مع ضيوف الحلقة:

- محمد علي حسين الخبير التربوي

- فيصل الزعل مدير مدرسة المتفوقين في القامشلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...